Oliwia Bieniuk na dobre wkroczyła do polskiego show-biznesu. Najpierw wystąpiła w jednym z największych telewizyjnych hitów, czyli w "Tańcu z Gwiazdami", a później dołączyła do obsady serialu "Gliniarze". Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka prężnie działa również jako influencerka i często na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć nowe zdjęcia czy nagrania. Teraz opublikowała kolejną porcję fotek, a my patrzymy na jeden szczegół.

Oliwia Bieniuk pozuje na nowych zdjęciach, a my patrzymy na jedno

Oliwia Bieniuk od najmłodszych lat jest dobrze znana w polskim show-biznesie. Jako córka jednej z najpopularniejszych aktorek i sportowca już jako dziecko pojawiała się na okładkach magazynów. Wszyscy płakali, gdy mama Oliwii zmarła w 2014 roku. Anna Przybylska odeszła po długiej chorobie, a jej córka miała wówczas zaledwie 12 lat. Dziś Oliwia Bieniuk jest już dorosła i zdecydowała, że swoją przyszłość również chce wiązać z aktorstwem dlatego uczy się w Warszawskiej Szkole Filmowej. Młoda celebrytka skupia się również na rozwoju własnego konta na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 300 tysięcy osób. Na swoim profilu pokazuje swoją codzienność i publikuje zdjęcia z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Kilka miesięcy temu Oliwia Bieniuk pochwaliła się radosną nowiną i pokazała się u boku swojego partnera, teraz z kolei możemy zobaczyć kadry z profesjonalnej sesji, a na zdjęciach zwróciliśmy uwagę na jeden szczegół.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Oliwia Bieniuk opublikowała na swoim profilu na Instagramie dwa zdjęcia. Młoda gwiazda pozuje w krótkim, zawiązywanym sweterku, który sporo odsłania. Na drugim zdjęciu doskonale widać tatuaż pod biustem. To wyjątkowy tatuaż, który jest hołdem dla jej mamy. Oliwia Bieniuk już kilka lat temu zdecydowała, że wytatuuje sobie datę urodzin zmarłej Anny Przybylskiej. Niezapomniana aktorka przyszła na świat dokładnie 26 grudnia 1978 roku i właśnie ta data pojawiła się na ciele Oliwii Bieniuk. Później również syn Anny Przybylskiej uczcił pamięć mamy i podobnie jak jego starsza siostra zrobił sobie tatuaż z datą urodzin zmarłej aktorki.

Przypominamy, że już 5 października minie dziesięć lat od śmierci Anny Przybylskiej. Oliwia Bieniuk już od wielu lat w ten szczególny dla niej dzień upamiętnia swoją mamę. Rok temu Oliwia Bieniuk pokazała niepublikowane zdjęcie z Anną Przybylską. Anna Przybylska zmarła po długiej walca z rakiem trzustki. Aktorkę opłakiwała cała Polska. Mama Oliwii Bieniuk miała zaledwie 35 lat.

