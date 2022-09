Informacja o tym, że powstanie film dokumentalny na temat Anny Przybylskiej głęboko poruszyła fanów. Internauci z radością, ale także wielkim wzruszeniem przyjęli tę wiadomość. Wiadomo już, że produkcja będzie zawierała archiwalne nagrania rodzinne, wzruszające chwile z codzienności aktorki z jej rodziną i bliskimi. Praca nad dokumentem właśnie rusza. Film o Annie Przybylskiej zatwierdzony. TVP chce by "był to wyjątkowy dokument" Jarosław Bieniuk jako pierwszy poinformował, że ruszają pracę nad filmem o Annie Przybylskiej. Piłkarz opublikował wyciskające łzy nagrania stworzone przez Anię Przybylską , a także malutką wówczas Oliwię Bieniuk. Praca nad produkcją właśnie rusza i jak informuje portal "Wirtualnemedia.pl" pomysł i zarys filmu został zaakceptowany przez zarząd TVP. Nad stworzeniem produkcji będzie czuwał Paweł Gajewski, a za obraz odpowiadać będą Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski. Są to te same osoby, które stworzyły hitowe dokumenty o Krzysztofie Krawczyku: "Krzysztof Krawczyk – całe moje życie" oraz głośnej produkcji obrazującej życie uczuciowe i zawodowe królowej sceny, Maryli Rodowicz: "Maryla. Tak kochałam". - Z oczywistych względów chcieliby, aby to był wyjątkowy dokument. Prawdziwy obraz Ani Przybylskiej. Wspaniałej kobiety, matki, szczerej, pięknej i energicznej dziewczyny z Gdyni, którą pokochała cała Polska i której przedwczesna śmierć dotknęła tak wielu ludzi - powiedziała osoba znająca kulisy negocjacji filmu w rozmowie z "Wirtualnemedia.pl" Zobacz także: Jarosław Bieniuk w szokującym wyznaniu o synku. To działo się w przedszkolu po śmierci aktorki Film o Annie Przybylskiej będzie zawierał z pewnością wiele archiwalnych nagrań. Czy w produkcji wystąpi partner aktorki Jarosław...