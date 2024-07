Oliwia Bieniuk wzięła udział w oficjalnej premierze filmu "Ania", która odbyła się dokładnie w 8. rocznicę śmierci Anny Przybylskiej. Na czerwonym dywanie pojawiła się niemal cała rodzina aktorki, a jej bliscy nie kryli wzruszenia po obejrzeniu poruszającego filmu. Tego dnia Oliwia Bieniuk wyglądała niemal, jak jej mama podczas ostatniego publicznego wyjścia w 2013 roku. Wzruszający i piękny gest, a jak go tłumaczy sama córka Anny Przybylskiej?

Oliwia Bieniuk na czerwonym dywanie pojawiła się w długiej, cekinowej sukni z dekoltem, a niedługo przed premierą filmu "Ania" zdecydowała się na grzywkę. W ten sposób córka Anny Przybylskiej podczas oficjalnej premiery filmu o życiu gwiazdy, odtworzyła stylizację swojej mamy sprzed 9 lat.

- To jest totalny przypadek. Totalny, ja miałam wczoraj wyjść w czymś innym, w czarnym kombinezonie też cekinowym, a finalnie wyszło to, ale to nie było z żadną premedytacją! - powiedziała szczerze córka Anny Przybylskiej w rozmowie z Party.pl.