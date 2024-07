Aleksandra Szwed popularność zdobyła dzięki serialowi "Rodzina zastępcza. Telewidzowie mogli podpatrywać jak celebrytka z dziewczynki przeistacza się w piękną i seksowną kobietę. Zobacz: Seksowna Ola Szwed pokazała pupę na okładce magazynu

Ola doskonale wie, jak podkreślić kreacją swoje piękne ciało. Nam udało się ją podpytać ostatnio gdzie chodzi na zakupy. Okazało się, że w centrach handlowych raczej jej nie spotkamy, bowiem najczęściej Szwed zamawia przez internet.

- Ja jestem osobą, która nienawidzi chodzić na zakupy. Mam z tym straszny problem. W związku z tym moje zakupy zazwyczaj odbywają się przez internet. Ja bardzo dużo pracuję przy komputerze, to zawsze tam jest jakaś stronka odpalona i staram się być na czasie. Różnie mi to wychodzi, mam na dzieję, że nie najgorzej. Państwo to ocenią. Nie lubię chodzić po sklepach, nie mam na to czasu. Strasznie dużo czasu to zajmuje, a siedząc w domu przez internet, kiedy kurier ci to przynosi do ręki to jest mega wygodne. Jest niebezpieczeństwo, że się nie trafi. Zdarzały mi się takie zakupy, ale ja idę w tą stronę - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl celebrytka.

Szwed powiedziała nam również, że rozsądnie wydaje pieniądze, a podczas zakupów nie patrzy na metki, tylko na to, czy dana rzecz ją czymś urzekła.

- To jest wirtualny pieniądz i nie ma się tego poczucia. Jestem mocno stąpającą osobą i staram się to robić racjonalnie. Przedmioty muszą mnie uwodzić. Muszę mięć poczucie, że to jest stworzone dla mnie i wtedy z przyjemnością wydam na to pieniądze. Nie interesuje mnie, co jest napisane na metce, czy to kosztuje 100 czy 10 złotych. Jeśli mnie to przekonuje i czuję się w tym dobrze to daną rzecz założę i to jest warunek.