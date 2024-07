1 z 5

Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcia z wakacji z mężem! Gwiazda i Kuba Badach wybrali się na malowniczą Kubę, gdzie spędzają razem miłe chwile. Na swoim profilu na Instagramie Ola Kwaśniewska zamieściła kilka szalonych zdjęć z podróży.

Zobacz: Jak naprawdę odpocząć w wakacje?

Jedno z nich jest oczywiście z mężem, Kubą Badachem. Co więcej, Ola porównała go do znanego aktora, Ryana Goslinga. Czy rzeczywiście widać podobieństwo? Oceńcie sami!

Zobacz: Ola Kwaśniewska pokazała nowe zdjęcie. Fani pytają: "Powiększyłaś sobie usta?". Odpowiedziała!