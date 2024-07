Aleksandra Kisio pojawiła się na prezentacji najnowszej kolekcji biżuterii i dodatków Tous. Aktorka, która zazwyczaj wygląda fantastycznie, tym razem postawiła na modny akcent w postaci szałowej kurtki z modnymi naszywkami. Bo właśnie wszelkie rodzaju naszywki będą hitem jesieni i zimy 2014.

Aleksandra Kisio swój look zaostrzyła dżinsową kurtką, która pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji Levi's. Model ten trafi do sprzedaży pod koniec wakacji i kosztować będzie ok. 549 złotych.

To nasz sezonowy must-have! A wam jak się podoba trend z naszywkami?