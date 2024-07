Wojna Kamila Durczoka z tygodnikiem "Wprost" zdaje się nie mieć końca. Dziennikarz pozwał tygodnik za serię artykułów o nim, w których padły zarzuty o molestowanie i mobbing w pracy. Durczok zażądał aż 7 milionów za "naruszenie dóbr osobistych". Ostatecznie proces wygrał, ale zamiast 7 milionów otrzymał 500 tysięcy złotych. Wszystko wskazywało na to, że ten wyrok zakończy batalię sądową dziennikarza z tygodnikiem, ale teraz okazuje się, że to dopiero początek wojny.

Jutro ukaże się nowy numer tygodnika "Wprost", a na okładce po raz kolejny znajdzie się Kamil Durczok. "Kłamstwa Durczoka" - taki tytuł nosi artykuł o dziennikarzu. Oto jak wygląda zapowiedź artykułu o Durczoku, który znajdziecie w najnowszym wydaniu tygodnika.

Kamil Durczok zareagował natychmiast. Na swoim Facebooku opublikował właśnie bardzo długie oświadczenie. Zapowiedział, że znów pozwie "Wprost".

Proces, o którym konsekwentnie milczę, nawet w tej - jak oni to ujęli - „ofensywie PR”. Dla mnie to walka o prawdę i twarz.

Kamil Durczok część wpisu poświęcił też Sylwestrowi Latkowskiemu, byłemu redaktorowi naczelnemu "Wprost", który stał za serią artykułów o Durczoku. Dziennikarz zagroził mu, że opublikuje ich rozmowę sprzed lat, w trakcie której obraził on Tomasza Lisa.

Ty, Michale Lisiecki, Wydawco WPROST, przerażony politycznymi konsekwencjami tego, co się stanie, po tym jak zwolniłeś Tomka Lisa, zameldowałeś się w moim gabinecie w TVN o 7.15 rano. Kiedy wszyscy Cię opuścili, błagałeś, żebym został felietonistą pisma, które 2 lata póżniej mnie wykończyło. Chcesz zapis tej rozmowy? Wzorem Twojego nabytku, Sylwestra Latkowskiego, nagrałem nasze spotkanie. To nie jest dla Ciebie wygodny zapis. Nie tylko Cię ośmiesza, ale także naraża na proces z Tomkiem Lisem. Doskonale wiesz, o co go wtedy oskarżyłeś. Mam to nagranie. Nie będzie Ci miło go posłuchać. Zwłaszcza przed sądem. Więc zanim się zaczniesz kreować na amerykańskiego magnata medialnego, zastanów się.