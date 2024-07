Przed wami magia świąt w najlepszym wydaniu. Wspaniała, złota, wyrafinowana kolekcja Diora to coś, co każda kobieta powinna mieć. To coś, co my my pragniemy znaleźć u siebie pod choinką. Podzielacie nasze zdanie?

Reklama

Zobaczcie więcej najnowszych kolekcji do makijażu

Filarem świątecznej kolekcji makijażu 2014 od Dior jest dwukolorowa pomadka do ust zasługująca na miano technicznego arcydzieła w stylu haute couture. Pomadka Diorific Golden Shock kryje w sobie 2 efekty: czysty, matowy kolor i jego natchniony złotem hologram. A do tego 2 odcienie błyszczyka Dior Addict Gloss mineral gold i rosy gold w limitowanej edycji uzupełniają makijaż Golden Shock.

Hitem kolekcji jest warstwa wierzchnia z drobinkami złota. Diorific Golden Shock przywodzi na myśl czarodziejską sztuczkę, jednym pociągnięciem elektryzując manicure. Delikatne złote listki podkreślają elegancję wibrującego lakieru do paznokci.

Reklama

Kolory odbijają się echem w złocistych refleksach. Pieczęć z młotkowego złota wieńczy kalejdoskop matowych, satynowych i migotliwych cieni w 2 nowych paletach cieni do powiek Dior 5 Couleurs. Nakładane na siebie kolory intrygują i fascynują.