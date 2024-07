Do Katarzyny Skrzyneckiej już wiele lat temu przylgnęła łatka jednej z najgorzej ubranych kobiet. Celebrytka nie protestowała, a nawet kilka lat temu urządziła z tego nie lada wyznanie w talk-show Ewy Drzyzgi.

Choć ostatnimi czasy Skrzynecka bardzo schudła i niewątpliwie zaczerpnęła porady stylisty, co zaowocowało korzystną zmianą wizerunku, to nadal ikoną stylu nie jest. Pozostały błyszczące rajstopy i ogromna słabość do psujących całość dodatków.

Okazuje się jednak, że była prowadząca "Taniec z Gwiazdami" poczuła się na tyle pewnie w świecie mody, że postanowiła ubierać inne kobiety. I wydać kolekcje sygnowaną swoim nazwiskiem!

Kasia ma świadomość, że jej ubrania wzbudzają kontrowersje, ale ona się tym nie przejmuje i nie uważa, że są niemodne. A jeśli chodzi o stylizacje z "TzG" to wszystkie stroje do programu przygotowuje Dorota Williams, a ona na pewno by nie pozwoliła, aby Kasia zakładała coś, co jest niemodne! – wyznała koleżanka Kasi w rozmowie z magazynem "Takie jest Życie".

Obserwując niektóre kreacje, które nosiła Skrzynka podczas emisji programu wiele osób zastanawiało się, czy to właśnie słynna stylistka złośliwie ubiera ją w takie szkaradne rzeczy, czy też Kasia sama je dobiera. Okazuje się jednak, że piosenkarka i aktorka nie przejmuje się krytyką innych i jest pełna nadziei, że i inne panie podchwycą jej styl

- Kasia zawsze czuję się świetnie w ciuchach, które nosi i nie przejmuje się krytyką innych. Kolekcja, którą przygotowuje, będzie właśnie dla takich kobiet jak ona, czyli odważnych, ceniących sobie niezależność, lubiących eksperymenty i nie oglądających się na to, co pomyślą inni. Bo chyba właśnie o to chodzi, aby dobrze się czuć w tym, co się ma na sobie. - dodaje jej znajoma.

Reklamująca pasztety Katarzyna zamierza stworzyć kolekcje dla seksownych pań po czterdziestce.

- Skrzynka jest już po 40-tce, czuje się świetnie w swojej skórze i chce dać innym kobietom szansę, żeby poczuły się tak samo, dlatego projektuje linię ubrań, które pozwolą Polkom wyglądać tak jak ona – modnie elegancko, ale nadal młodo - opowiada koleżanka.



Podobno Skrzynecka po ewentualnym sukcesie kolekcji dla kobiet od razu zamierza zająć się panami. Jak wygląda według niej elegancki mężczyzna? Wystarczy spojrzeć na jej partnera Marcina Łopuckiego, albowiem za jego stylizacje odpowiada właśnie Katarzyna Skrzynecka.



