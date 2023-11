Marcin Łopucki ma ogromne szczęście, że w tak ważnym dla niego dniu ma przy sobie osoby, które go wspierają i życzą mu jak najlepiej. Jego ukochana żona przygotowała nawet dla niego zdumiewającą niespodziankę.

Katarzyna Skrzynecka dzieli się wieściami nt. męża

Ona jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, a on - mistrzem fitnessu i kulturystą. Chociaż Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są z zupełnie różnych światów, tworzą nierozłączny duet. Dziś już nawet nie pamiętają, kiedy dokładnie się poznali. Ich relacja przechodziła od koleżeństwa, przez przyjaźń, aż do zakochania. Ślub wzięli 14 lat temu i od tamtej pory tworzą jedną z lepiej dobranych par w polskim show biznesie.

Katarzyna Skrzynecka z rodziną Instagram@marcinlopucki

Kasia na każdym kroku udowadnia, że mąż jest dla niej wszystkim, a Marcin wspiera żonę we wszystkim, czego ta się podejmie. Nie widzą poza sobą świata i zawsze staną za sobą murem. Nic więc dziwnego, że aktorka zechciała podzielić się z fanami tak ważnym dla całej rodziny wydarzeniem. Okazało się, że wczoraj jej ukochany obchodził 49. urodziny! Z tej okazji rodzina zebrała się na uroczystej kolacji, a Kasia Skrzynecka przygotowała dla niego... półtora tortu! Dlaczego właśnie tyle?

Sto lat najszczęśliwości. Dla Kochanego Męża i Taty. Półtora tortu, bo to MAN. Jak półtora MANa. Najukochańszy nasz - napisała na Instagramie.

Pod postem oczywiście posypały się życzenia, a część internautów zgodnie stwierdziła, że Marcin ma ogromne szczęście, mając u swego boku takie kobiety. Również on sam odniósł się do urodzin na Instagramie. Postanowił podejść do nich z humorem i zażartować ze swojego wieku.

No tak! Co tu napisać. Wczoraj moje urodziny z moją rodzinką. No teraz końcóweczka. W przyszłym roku, jak przystało na piędziesięciolatka, będę mógł wszystko zganiać na kryzys wieku średniego - napisał.

Życzymy Marcinowi Łopuckiemu wszystkiego, co najlepsze.