Klaudia Halejcio skomentowała temat ciałopozytywności. Aktorka podkreśla, że o ile jest za tym, by kochać swoje ciało i akceptować je, takim jakie jest, to nie zgadza się z tym, by nad sobą nie pracować:

Nie idźmy w skrajność, że teraz wylewa się i jest super.

Klaudia Halejcio o dbaniu o ciało i zdrowie

Katarzyna Skrzynecka o sylwetce mówi wprost: "Nie każda z nas musi nosić XS". Niedawno jej zdjęcia z wakacji zrobiły furorę w sieci, a internauci docenili, że dała im pewność siebie i motywację w pracy nad samoakceptacją. Temat ciałopozytywności poruszyliśmy również w wywiadzie z Klaudią Halejcio, która wyznała:

Ja myślę, że tak, że fajnie jest czuć się dobrze w swoim ciele i nie podchodzić do siebie tak restrykcyjnie ale też warto dbać. Nie idźmy w skrajność, że teraz wylewa się i jest super - zaczęła.

Zwróciła uwagę na kwestie zdrowia. Klaudia Halejcio przyznaje, że chociaż nie ma problemów z wagą, jej ciało również nie jest idealne i chociaż nie piętnuje go, nie jest za tym, by nie dbać o nie:

Mam ogromną tendencję do cellulitu. Przysięgam wam, od uda po kostki, bo jestem wyścielona cellulitem i mobilizuję się od tego, żeby ćwiczyć. Nie stanę tu i nie powiem: "Mam cellulit i to jest fajne. Kocham swoje ciało". No kocham swoje ciało, akceptuje to, jaka jestem, i to, że mam taką tendencję ale to nie jest tak, że będę mówić, że nie warto nic z tym robić.

Zobaczcie nasz nowy wywiad z Klaudią Halejcio z Party Fashion Night.

