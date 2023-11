Chociaż kilka tygodni temu Robert i Monika Janowscy odnowili przysięgę małżeńską, w mediach i tak od czasu do czasu pojawiały się plotki, jakoby para przechodziła trudne chwile. Czy tak rzeczywiście jest? Prezenter w końcu zabrał głos.

Robert Janowski wprost o kryzysie w małżeństwie

W 2013 roku Monika i Robert Janowski stali się małżeństwem. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w Kazimierzu Dolnym, a od tamtej pory są wręcz nierozłączni. Mimo że uchodzą za jedno z lepiej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie, co jakiś czas w sieci pojawiają się plotki o ich kryzysie.

We wrześniu tego roku, z okazji 10. rocznicy ślubu, Robert i Monika Janowscy odnowili przysięgę małżeńską, ale i to na dobre nie uciszyło pogłosek o rzekomych problemach. W końcu prezenter postanowił odnieść się do tej kwestii pod najnowszymi zdjęciami z żoną, które opublikował na Instagramie.

''Chodź sobie narobimy zdjęć na zapas, bo znów mi napiszą, że mamy kryzys, kiedy nic nie publikujesz'' - wymyśliła Monika - zaczął z humorem.

Dalej Robert Janowski wyznał, że przez to wszystko oboje zapomnieli o zmianie strojów, co z kolei mogłoby uwiarygodnić to, że zdjęcia pochodzą z różnych dni. Przyznał wprost, że ani on, ani Monika, nie nadają się do kłamstwa.

Nie nadajemy się do kłamstwa, ani w Social Mediach, ani w życiu. To podobno dobra cecha, chociaż coraz mniej popularna. My się tego trzymamy. Człowiek jest o wiele spokojniejszy, kiedy nie musi pamiętać, która wersja i komu jest sprzedawana. Pogubić się można - zaznaczył.

Na końcu dla pewności, by już nikt nie miał żadnych wątpliwości, podkreślił wyraźnie, że w jego małżeństwie nie występują żadne probemy.

A zainteresowanym odpowiadamy, że kryzysu brak i się póki co na żaden nie zanosi. Nudnawa z nas para, taka niemedialna. Ale dobrze nam razem i z tym spokojem w sercu serdecznie Państwa pozdrawiamy