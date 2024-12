Święta dobiegły końca, a to oznacza, że w wielu domach już ściągane są pierwsze dekoracje i odkładane na kolejny rok. Choć co poniektórzy nadal chętnie spędzają czas na oglądaniu świątecznych filmów, większość przegląda niecierpliwie platformy streamingowe i kanały telewizyjne w poszukiwaniu filmów akcji, romantycznych czy komedii. TVN wyszedł naprzeciw odbiorcom, którzy przestali już nucić kolędy i oglądać filmy o Świętym Mikołaju.

Reklama

O 21:55 Polsat pokaże klasyk, wzruszający bardziej od "Titanica"

Po kilku dniach świątecznego odpoczynku niektórzy na jeden dzień musieli wrócić do pracy, by po kilku godzinach znów cieszyć się wolnym. Nie może być nic lepszego, niż rozpoczęcie weekendu pod ciepłym kocem i z ulubionym filmem na ekranie, dlatego już o 21:55 TVN pokaże jeden z popularniejszych filmów ostatnich lat - "Uwierz w ducha". Ten amerykański melodramat skradł serca odbiorców na całym świecie i od ponad 30 lat cieszy się uznaniem. Co powinni wiedzieć o nim ci, którzy zetkną się z nim po raz pierwszy?

"Uwierz w ducha" to film, który ukazuje siłę miłości, zdolnej pokonać nawet granice życia i śmierci. Główny bohater, Sam Wheat (Patrick Swayze), zostaje zamordowany podczas napadu, a jego dusza pozostaje na ziemi, by chronić ukochaną Molly Jensen (Demi Moore). Dzięki pomocy ekscentrycznej medium Ody Mae Brown (Whoopi Goldberg), Sam próbuje ostrzec Molly przed niebezpieczeństwem ze strony ich wspólnego znajomego, który stoi za jego śmiercią.

kadr "Uwierz w ducha"

Scenariusz autorstwa Bruce’a Joela Rubina to idealne połączenie romansu, dramatu i elementów fantastyki. Wzruszające momenty, takie jak scena przy kole garncarskim czy finałowe pożegnanie, zapisały się na stałe w historii kina. Film okazał się ogromnym sukcesem zarówno pod względem artystycznym, jak i finansowym. Whoopi Goldberg została uhonorowana Oscarem za najlepszą rolę drugoplanową, a scenariusz Joela Rubina zdobył tę prestiżową nagrodę w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny.

Na całym świecie produkcja zarobiła ponad 500 milionów dolarów, co czyniło ją jednym z największych hitów 1990 roku. Sukces filmu był również wynikiem perfekcyjnego połączenia romansu i humoru, które trafiły do szerokiej publiczności. Obsada filmu to jeden z kluczowych elementów jego sukcesu. Patrick Swayze, znany z takich hitów jak "Dirty Dancing", idealnie wcielił się w rolę lojalnego i kochającego Sama. Jego chemia z Demi Moore nadała filmowi emocjonalnej głębi, a kreacja Molly została uznana za jedną z najlepszych w karierze aktorki. Jednak to Whoopi Goldberg skradła show jako Oda Mae Brown. Jej komediowy talent w połączeniu z dramatycznymi momentami stworzył postać, która na długo zapadła w pamięć widzów.

kadr "Uwierz w ducha"

Mimo upływu ponad trzech dekad, "Uwierz w ducha" pozostaje filmem, który wciąż wzrusza i inspiruje. Uniwersalne przesłanie o sile miłości, piękna muzyka (w tym nieśmiertelna "Unchained Melody") oraz świetna gra aktorska sprawiają, że produkcja jest chętnie oglądana przez kolejne pokolenia.

Zobacz także: Jakub Porada znów zostanie ojcem: "Najpiękniejsze Boże Narodzenie"