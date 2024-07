Reklama

Maria Sadowska zanim zdecydowała się wziąć udział w "The Voice of Poland" rzadko pojawiała się w mediach i była kojarzona z niszowymi projektami oraz alternatywną muzyką. Mimo, że to co tworzyła spotykało się z pozytywnymi opiniami, artystka nie mogła narzekać na nadmiar popularności. Rola trenerki przyniosła jej nie tylko rozgłos, ale również pozwoliła zrealizować marzenie o większym mieszkaniu. Przypomnijmy: Sadowska wyprowadziła się z ciasnej kawalerki. Wreszcie stać ją na mieszkanie

Wykorzystując fakt, że o programie jest głośno, Sadowska postanowiła wydać nowy album "Jazz na ulicach". Jego premiera miała miejsce tydzień temu. Teraz natomiast zaprezentowała teledysk do pierwszego singla "Life Is A Beat ". Takiego obrazka po Marii na pewno się nie spodziewaliście - jest wesoło i nierealistycznie. Pojawiają się dziwne stworzenia i... rodzina Batmanów. Wokalistka udowodniła, że jazz wcale nie jest taki straszny.

Jak oceniacie ten klip?

Zobacz także

Zobacz: Sadowska nie mogła powstrzymać łez na planie "The Voice"



Reklama

Wylaszczona Sadowska na planie "The Voice":