Dla Iwony Węgrowskiej jest teraz wyjątkowy czas, ponieważ wokalistka właśnie spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Mimo to artystka nie przestaje pracować, a już wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją w show Polsatu "Hell's Kitchen". Zobacz: Ciężarna Węgrowska gwiazdą nowego show Polsatu. Towarzyszyć jej będzie inna celebrytka

Dowodem na to jest również najnowszy teledysk, do piosenki "Licznik strat", który swoją premierę miał właśnie dzisiaj. Artystka pochwaliła się tym na Facebooku, a wszyscy fani cierpliwie oczekiwali tej daty. Węgrowska występuje tam w bardzo subtelnej wersji, nie epatuje nagością i wyzywającymi strojami. Tym razem jest nastrojowo, klimatycznie i bardzo kobieco. Ta nowa odsłona Iwony podoba nam się dużo bardziej i mamy nadzieję, że już tak pozostanie. Być może jest to spowodowane stanem błogosławionym, który bez wątpienia służy artystce.

Podoba Wam się?

Węgrowska na planie teledysku: