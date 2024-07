Maja Sablewska poprowadzi nowy program! Stylistka tym razem będzie odchudzała Polki i zadba o to, by świetnie się czuły we własnym ciele. Będziecie oglądać?

Maja Sablewska poprowadzi nowy program

Gwiazda na brak obowiązków zawodowych nie może narzekać. Obecnie trwają castingi do 6. edycji show "Sablewskiej sposób na modę", w którym zmienia garderobę i myślenie uczestniczek na temat sposobu dobierania ubrań. Jak udało dowiedzieć się Party.pl stylistka poprowadzi nowy program na antenie TVN, w którym będzie motywować Polki do zrzucenia zbędnych kilogramów.

Warto przypomnieć, że Sablewska sama mocno schudła, dlatego jest świetnym przykładem dla osób zgłaszających się do programu. Będziecie oglądać?

