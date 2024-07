Na zbliżającą się jesień i zimę Topshop przygotował aż cztery kolekcje. Pierwsza, "Prim & Polished" dedykowanana jest wszystkim wielbicielom stylu vintage. Znajdziemy tam elementy ispirowane latami 40. i 60., m.in.: proste, szerokie spodnie w kratę, rozkloszowane, wzorzyste spódnice i płaszcze z kołnierzami z futra.

Druga, "New Mod" jest inspirowana stylem "Teddy Boys", subkultury, która pojawiła się na początku lat 50. w Wielkiej Brytanii. Jej członkowie, choć wywodzili się z niższych klas społecznych, to przeznaczali dużo środków na zakup długich do kolan, aksamitnych płaszczy, wzorzystych kamizelek i koszul z dużymi kołnierzami. Chłopcy w specyficzny sposób pomadowali półdługie włosy, zaś dziewczęta (Teds) nosiły kucyki w amerykańskim stylu. I to właśnie odzwierciedlił Topshop!

Cygaretki, długie płaszcze, kolorowe, bardzo wzorzyste kamizelki stworzone zarówno dla dandysa drugiej dekady XXI wieku jak i dla dziewczyn, które kręci chłopięcy styl.

"Undergound glam" to doskonała propozycja dla kochających szyk lat 70. Kolorowe futra, zwierzęce printy, skórzane sukienki.

Ostatnia kolekcja "Bavaria" jest dedykowana dla fashionistów, którzy nawet podczas największych mrozów chcą wyglądać trendy. Znajdziemy tam masę futrzanych dodatków - od rękawiczek przez czapki, aż po mięsiste kamizele. Jest także coś dla miłośników folkloru. Topshop postawił na zimowe sukienki w kwiaty i żakiety z kwiecistymi emblematami.

Swoją bogatą ofertą marka Topshop zaspokoi najbardziej wybredne gusta. A Wy, znalazłyście już coś dla siebie?

