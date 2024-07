Już jest długo wyczekiwany teledysk Donatana we współpracy z wielką diwą polskiej sceny muzycznej - Marylą Rodowicz! Klip do utworu "Pełnia" utrzymany jest w bardzo mrocznym, a przy tym niezwykle seksownym klimacie. Teledysk przenosi nas do zamku pełnego zjaw i postaci z zaświatów. Oprócz Maryli Rodowicz możemy zobaczyć w nim także Cleo, Krzysztofa Ibisza oraz Olę Ciupę. Zobacz: Rodowicz o współpracy z Donatanem: "Nie mogłam mu się oprzeć!". A on: "Maryla ma 700 lat..."

Pod teledyskiem możemy przeczytać następujący opis:

Uśmiechajcie się i bawcie dobrze szczerząc kły do księżyca bo oto "PEŁNIA" - gdy Maryla Rodowicz z krypty wychodzi balując ze zjawami w mrocznym zamku Donatana :) Cieszcie się muzyką, zdrowiem i poczuciem humoru zanim słońce wzejdzie! :)

Jak Wam się podoba?

