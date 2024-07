Demi Moore i Ashton Kutcher należeli kiedyś do grona najpiękniejszych par amerykańskiego show-biznesu. Starsza o kilkanaście lat od swojego partnera aktorka robiła wszystko, aby wyglądać młodo, ale ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało. Gwiazda przypłaciła rozpad związku depresją i problemami ze zdrowiem, które ponoć dają się jej we znaki do dnia dzisiejszego. Przypomnijmy: Demi Moore trafiła do szpitala

Od tamtej pory Demi jest sama, choć spotykała się już z kilkoma mężczyznami. Żaden z nich nie zagrzał jednak miejsca na dłużej, a aktorka ma dość specyficzny gust. Nie jest tajemnicą, że 51-letniej Moore podobają się dużo młodsi mężczyźni i po rozstaniu z Ashtonem nie wyobrażała sobie, aby związać się z kimś starszym. Jak donoszą amerykańskie media, obecnie Demi spotyka się z... kolegą swojej córki, zaledwie 27-letnim Seanem Fridayem. Gwiazda poznała perkusistę na jego koncercie, na który zabrała ją córka Rumer. Para zdążyła już spędzić razem egzotyczne wakacje w Meksyku.

Myślicie, że coraz młodsi faceci Demi Moore to jej sposób na walkę z upływającym czasem?

Zobacz: Demi Moore na plaży w bikini straszyła cellulitem

Demi Moore na wakacjach: