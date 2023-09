Luiza Benzouaoua z 3. edycji "Hotelu Paradise" nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Piękna brunetka, która w miłosnym hicie Telewizyjnej Siódemki dała się poznać jako wielka miłośniczka dziewczęcych sukienek, po raz kolejny zachwyciła internautów swoją stylizacją z sukienką z Sinsay w roli głównej. Ten model genialnie podkreśla talię i optycznie powiększa biust... i jeszcze ta cena! "Hotel Paradise 3": Luiza zachwyca modną, kwiecistą sukienką na lato Choć w "Hotelu Paradise" Luiza Benzouaoua nie znalazła prawdziwej miłości, a jej związek z programowym partnerem, Maurycym, rozpadł się niedługo po zakończeniu emisji show, to udział w programie stał się dla atrakcyjnej brunetki prawdziwą trampoliną do sławy. I pomimo iż od zakończenia 3. edycji rajskiego hotelu z jej udziałem minął już rok, fani wciąż z wypiekami na twarzach śledzą kolejne losy swojej ulubienicy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ty właśnie na swoim Instagramie była mieszkanka luksosowej willi na Zanzibarze dzieli się z fanami szalonymi imprezami, kolejnymi projektami zawodowymi, czy modowymi inspiracjami, które bez wątpienia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ostatnio Luiza z "Hotelu Paradise" zachwyciła różową sukienką z Sinsay w asymetryczne wzory, która szybko została okrzyknięta must have tegorocznych wakacji. Teraz była uczestniczka "Hotelu Paradise" po raz kolejny zawróciła swoim fanom w głowach najnowszą stylizacją. - No dobra dziewczyny, nowy wzór kiecki. Tym razem za 29,99 zł. Szaleństwo - napisała na InstaStories Luziza z "Hotelu Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Eliza o przydomku "Żmija". Jak radzi sobie z krytyką? Również tym razem fanki "Hotelu Paradise" zasypały swoją idolkę pytaniami o pochodzenie zwiewnej,...