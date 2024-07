Od lat jestem fanką kosmetyków Shiseido, a w szczególności pielęgnacyjnej linii Ibuki. Marka do kolekcji wprowadziła wielofunkcyjny żel, który uważam za niezaprzeczalny hit sezonu. Jest on przeznaczony do szybkiego rozwiązywania problemu okazjonalnych niedoskonałości na skórze, takich jak szorstkość, przesuszenie, rozszerzone pory, zaczerwienienia, trądzik.

Wielofunkcyjny żel Shisieido działa jak ochronny opatrunek, nawet gdy jest nałożony na makijaż. Może być stosowany kiedykolwiek i gdziekolwiek, w zależności od indywidualnych potrzeb. Mając go zawsze pod ręką, Twoja skóra będzie gotowa na wszystko!

Polecam!

Cena ok. 171 złotych