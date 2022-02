Już 28 lutego widzowie poznają nowych singli, którzy zgłosili się do "Love Island", by znaleźć miłość swojego życia. Jak się okazało, na fanów programu czeka niesamowita niespodzianka, bo program będzie można śledzić aż 7 dni w tygodniu! W każdą sobotę podczas trwania emisji show pojawi się prawdziwa gratka dla widzów - będą to specjalne odcinki "Love Island"! Co w nich zobaczymy?

"Love Island": Specjalne odcinki programu! Co w nich zobaczymy?

Piąta edycja "Love Island" zbliża się wielkimi krokami, a produkcja show zdradza nam już coraz więcej smaczków na temat nowej odsłony programu. Ostatnio Karolina Gilon wygadała się, jacy będą uczestnicy 5. edycji "Love Island". Wygląda na to, że w nowej odsłonie show nie zabraknie ciekawych charakterów! Z kolei teraz prowadząca "Love Island" dodatkowo zapowiedziała, że w tej edycji zdecydowanie nie będzie czasu na nudę, bo w programie będzie mnóstwo niespodzianek!

- Podczas castingów zawsze szukamy megakolorowych, ciekawych ludzi. Liczy się charakter (a czasem charakterek), temperament i różnorodność - to zapewnia "dobry vibe", czyli tę niepowtarzalną energię, którą czują też potem nasi widzowie. Na Love Island nie ma przecież miejsca na nudę - gwarantuję, że i tym razem życie na naszej Wyspie będzie obfitowało w masę niespodzianek! Sama nie mogę się ich już doczekać! – zdradza prowadząca show Karolina Gilon.

Mat. prasowe

Fani na pewno ucieszą się również z wiadomości, że tym razem będziemy mogli oglądać "Love Island" przez siedem dni w tygodniu! Jak się okazało, produkcja programu zdecydowała się na realizację specjalnych odcinków, które będą nosiły nazwę "Sobota na Love Island". Co w nich się pojawi?

- Niespodzianką dla fanów programu będzie również specjalny odcinek „Sobota na Love Island” publikowany na platformie Polsat Go. W dniu, gdy reality-show nie będzie emitowany w telewizji fani będą mieli okazję obejrzeć extra materiały w Internecie. Karolina Gilon zaprosi widzów za kulisy produkcji, zada uczestnikom niewygodne pytania, a także przedstawi Islanderów, którzy w kolejnym tygodniu zamieszają układem sił w willi! Niepublikowane materiały, komentarze Wyspiarzy i zaproszonych gości specjalnych zagwarantują dodatkową dawkę pozytywnej energii prosto ze słonecznej Andaluzji - czytamy w informacji prasowej.

Mat. prasowe

W takim razie tym bardziej nie możemy się doczekać na 5. edycję "Love Island"! A Wy, będziecie oglądać nową odsłonę show? My mamy nadzieję, że również w tej edycji rozwiną się piękne relacje, które później będziemy mogli śledzić. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie powstało kilka par, które do dziś są w szczęśliwych związkach - to między innymi Magda i Wiktor oraz Aleksandra i Armando!