Piękny zapach, fantastyczny design i wyjątkowa biżuteria - to wszystko skrywają w sobie świece Jewel Candle! Poznajcie wyjątkowe produkty, które będą świetnym prezentem nie tylko dla kobiet, ale także dla panów, bo w ofercie Jewel Candle znajdziecie również ciekawą propozycję właśnie dla mężczyzn.

Reklama

1. Mamo, jesteś wspaniała

Ten idealny prezent dla mamy skrywa w sobie o wiele więcej niż tylko bogactwo pięknych aromatów i zjawiskowy design. To podarunek 2 w 1 - piękno i woń bukietu kwiatów oraz niezwykła niespodzianka skryta w sercu świecy. Zaskocz swoją mamę tajemnicą zatopioną w wosku.

Zapachowa świeca z biżuterią ze srebra z dodatkiem kryształków Swarovski, o czarującym zapachu groszku pachnącego, fiołków, konwalii i anyżu, to idealna propozycja na prezent dla Twojej ukochanej mamy! Możecie ją dostać tutaj.

Mat. prasowe

2. Essential Edition

Te specjalne świece charakteryzują się naturalnym woskiem i minimalistycznym szkłem z drewnianą pokrywką. W 100% naturalny wosk rzepakowy i kokosowy stanowią podstawę tych pięknych, ozdobnych świec. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się ich intensywnym zapachem jeszcze dłużej. Odpocznij i zrelaksuj się przy wyjątkowych zapachach, a potem odkryj w wosku srebrną biżuterię Sterling 925!

Dostępne są trzy wyjątkowe zapachy:

Relax - lawenda, cytryna, imbir

Relief - świeżo wyprana bawełna z nutą konwalii i bzu

Serenity - słodka wanilia, drzewna paczula z nutami piżma i bursztynu.

Świece Essential Edition od Jewel Candle znajdziecie tutaj.

Mat. prasowe

3. You are a Gantelman

Jak już wspomnieliśmy, świeca to również świetny prezent dla mężczyzny - zwłaszcza w takim wydaniu! "You are a Gantelman" to świeca zapachowa dedykowana panom. Jej fascynujący aromat drzewa figowego i bergamotki podbije każde męskie serce. W środku oczywiście będzie czekać niespodzianka - wyjątkowa bransoleta. Dostaniecie ją tutaj.

Mat. prasowe