Depiluje i... pielęgnuje - nowość od Philips to prawdziwy hit!

Depilacja może być frustrująca. Często towarzyszą jej zacięcia, pieczenie, szczególnie jeśli korzystamy z maszynki do golenia, wosków czy kremów do depilacji. Co najgorsze trzeba powtarzać cały rytuał przynajmniej raz w tygodniu. A gdyby była inna droga - szybka, niezwykle skuteczna i z długotrwałymi efektami? Brzmi jak bajka? Ale to prawda!

Depilator Philips BRE740/10

Nowy depilator Philips BRE740/10 to urządzenie na miarę naszych czasów. Potrzebujesz tylko 10 minut, aby usunąć włoski z dolnej partii nóg i cieszyć się ich gładkością nawet do 4 tygodni! Dzięki niemu zapomnisz również o wrastających włoskach i podrażnieniach. Nowość od Philips jest niesamowicie wielofunkcyjna. Dzięki 8 dodatkowym nasadkom będziesz mogła przy pomocy depilatora nie tylko pozbyć się włosów z nóg, okolic bikini, ale i zrobić masaż ciała i pedicure!

Mat.prasowe

Co dokładnie wyróżnia Philips BRE740/10 od innych depilatorów?

Szybkość i precyzja

Za wydajną i delikatną depilację odpowiedzialne są ulepszone dyski o niezwykłej szybkości aż 70 000 ruchów chwytających na minutę! Dodatkowo są one o 50% dłuższe, więc pozwalają wydepilować większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu. Dzięki temu zabieg jest jeszcze dokładniejszy, a włoski można usunąć już za pierwszym pociągnięciem.

Dodatkowe oświetlenie

Żaden włosek się nie uchowa dzięki specjalnej lampce OptiLight! Umożliwia dostrzeżenie nawet tych najmniejszych, zapewniając doskonałe rezultaty depilacji całego ciała.

Perfekcyjny kształt i wielkość

Antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt sprawi, że z depilatora można korzystać nawet pod prysznicem, a manewrowanie nim jest bajecznie proste. Zestaw depilatora z 8 nasadkami jest mały i poręczny – zmieści się nawet w małej łazience oraz walizce.

Mat.prasowe

To, co najbardziej wyróżnia depilator Philips BRE740/10 to dodatkowe nasadki. W zestawie znajdziesz:

pilnik do pedicure : obracająca się tarcza pilnika usuwa martwy naskórek i zgrubienia powierzchni stóp w zaledwie 5 minut. Działa na mokro i na sucho, nawet w trudno dostępnych miejscach. Bo kto powiedział, że depilator nie może też służyć do pedicure? ;)

: obracająca się tarcza pilnika usuwa martwy naskórek i zgrubienia powierzchni stóp w zaledwie 5 minut. Działa na mokro i na sucho, nawet w trudno dostępnych miejscach. Bo kto powiedział, że depilator nie może też służyć do pedicure? ;) głowica goląca i nasadka do przycinania: pierwszą szybko usuniesz włoski z dowolnej części ciała. Dodatkowa nasadka przycinająca umożliwia dokładną i precyzyjną depilację.

pierwszą szybko usuniesz włoski z dowolnej części ciała. Dodatkowa nasadka przycinająca umożliwia dokładną i precyzyjną depilację. trymer bikini z nasadką: umożliwi szybkie przycięcie oraz regulację włosków w miejscach intymnych. Golenie będzie łatwe i dokładne, dzięki niewielkiemu rozmiarowi nasadki (3 mm). Ten dodatek jest niezwykle przydatny, gdy wybieramy się na wakacje… albo randkę:).

umożliwi szybkie przycięcie oraz regulację włosków w miejscach intymnych. Golenie będzie łatwe i dokładne, dzięki niewielkiemu rozmiarowi nasadki (3 mm). Ten dodatek jest niezwykle przydatny, gdy wybieramy się na wakacje… albo randkę:). 2 nasadki do napinania skóry oraz do obszarów delikatnych: zapomnij o przytrzymywaniu skóry podczas depilacji - dodatkowa nasadka cię w tym wyręczy. Odpowiednio dopasowany kształt nakładki do miejsc delikatnych sprawia, że depilacja pach, twarzy czy okolic bikini będzie dokładniejsza i delikatniejsza.

zapomnij o przytrzymywaniu skóry podczas depilacji - dodatkowa nasadka cię w tym wyręczy. Odpowiednio dopasowany kształt nakładki do miejsc delikatnych sprawia, że depilacja pach, twarzy czy okolic bikini będzie dokładniejsza i delikatniejsza. szczoteczka złuszczająca: 10 000 cienkich, hipoalergicznych włosków szczoteczki delikatnie usuwa martwy naskórek, stymulując regenerację powierzchni skóry, poprawiając krążenie krwi i zmniejszając cellulit. Pomaga również zapobiegać wrastaniu włosków.

Mat.prasowe

Warto podkreślić, że depilatory serii 8000 dostępne są w kilku wariantach, które różnią się dodatkowymi nasadkami. Model BRE715/00 zawiera w zestawie rękawicę złuszczającą, z pomocą, której można wykonywać peelingi chroniące przed wrastaniem włosków i poprawiające jędrność skóry. Wyżej opisany model BRE740/00 oraz wariant BRE735/00 w zestawie ma również szczoteczkę złuszczającą. Idealnie sprawdzi się do masażu, który poprawi krążenie krwi i regenerację skóry.

Depilatory Philips to wielofunkcyjne urządzenia do wszechstronnej pielęgnacji – szybko odkryjesz, że są po prostu niezbędne, żebyś wyglądała i czuła się wspaniale.

Materiał powstał z udziałem marki Philips