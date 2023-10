Czy znasz markę Weleda? Jeśli jeszcze nie, to najwyższy czas to zmienić! Weleda to firma, która już od 100 lat (!) tworzy naturalne kosmetyki i dba o środowisko. W jej DNA wpisane są takie wartości jak organiczność, troska o planetę i człowieka oraz zrównoważone rolnictwo. Jednak przede wszystkim wyróżniają ją kosmetyki, które mają wyjątkowe działanie!

Filozofia marki Weleda

Markę Weleda stworzyli w 1921 roku: Rudolf Steiner - austriacki filozof i badacz nauk przyrodniczych, Ita Wegman - holenderska lekarka oraz Oskar Schmiedel – niemiecki chemik i farmaceuta z Monachium. Filozofia marki opiera się na ideologii i wartościach antropozofii. Centralną rolę odgrywa w niej bezpośrednie poznanie świata duchowego wsparte na indywidualnym doświadczeniu, praktyce duchowej (głównie medytacyjnej), a w efekcie na przemianie człowieka.

Jak to się przekłady na kosmetyki? Produkty Weleda są naturalne, organiczne oraz posiadają certyfikat NaTrue. Gwarantuje on, że w składzie kosmetyków znajdują się tylko naturalne składniki, które zostały pozyskane w sposób zrównoważony. Co więcej, nie zostały zastosowane syntetyczne i sztuczne surowce, oleje mineralne, silikony czy pochodne ropy naftowej. Jakby tego było mało, aż 98% odpadów powstałych w procesach produkcji jest ponownie wykorzystywanych. To się nazywa zero waste :).

Opuncja w nowej linii kosmetyków Weleda

Obecnie najnowszym odkryciem Weleda jest opuncja! Ta niesamowita roślina posiada zdumiewające zdolności przetrwania w suchym klimacie. Jest to możliwe, dzięki zawartym w niej polisacharydom, które potrafią doskonale magazynować wodę. Właśnie dlatego marka postanowiła wykorzystać właściwości opuncji w nowej, długotrwale nawilżającej gamie. Weleda odtworzyła umiejętność wiązania cząsteczek wody przez opuncję. Co więcej, ta metoda posiada naukowo udowodnione właściwości nawilżające skórę. To nowy, w 100% naturalny ekstrakt, którego proces pozyskiwania oczekuje na uzyskanie patentu europejskiego!

Warto podkreślić, że opuncja pozyskiwana jest etyczny sposób w Meksyku. Jakość gleby oraz okres zbiorów wpływają na jej zdolność wiązania wody. Weleda może pochwalić się transparentnym i etycznym łańcuchem dostaw, który wspiera lokalnych mieszkańców i biorożnorodność. Co więcej, marka współpracuje z UEBT, organizacją non-profit wspierającą i kontrolującą zobowiązania firm do etycznego pozyskiwania zasobów. Dlaczego to tak ważne? Etykieta UEBT "SOURCING WITH RESPECT" potwierdza, że ​​różnorodność biologiczna jest chroniona podczas uprawy, zbioru i dalszej obróbki naturalnych składników, które używa marka Weleda. Pokazuje także zaangażowanie w sprawiedliwe wynagradzanie ludzi pracujących w łańcuchu dostaw i traktowanie ich z szacunkiem.

Nawilżająca emulsja do twarzy 24h z opuncją

Dla skóry normalnej i mieszanej.

Nawilżająca emulsja do twarzy 24h ma niezwykle lekką formułę, a dzięki wyciągowi z opuncji zapewnia skórze 24-godzinne nawilżenie. Po użyciu kosmetyku cera staje się natychmiastowo odświeżona, zmatowiona, a bariera ochronna zostaje wzmocniona.

Nawilżający krem do twarzy 24h z opuncją

Dla skóry normalnej i suchej.

Niezwykle lekki Nawilżający krem do twarzy 24h pomaga skórze zapobiegać utracie wody tak, jak robi to opuncja w naturalnym środowisku. Gwarantuje natychmiastowe nawilżenie, które utrzymuje się aż do 24 godzin. Wzmacnia barierę ochronną skóry i nie zatyka porów.

Nawilżająca mgiełka do twarzy z opuncją

Do każdego rodzaju skóry.

Chłodząca i odświeżająca mgiełka w sprayu nawilża i wzmacnia zmęczoną i ziemistą cerę. W jej formule oprócz ekstraktu z opuncji znajdują się również olejki eteryczne. Mgiełka pomaga skórze wzmocnić jej naturalną zdolność do zatrzymywania wilgoci i tonizuje ją. Efekt? Natychmiastowo nawilżona, odświeżona, miękka i zdrowo wyglądająca skóra.

Nawilżający żel pod oczy z opuncją

Intensywne nawilżenie wrażliwej skóry wokół oczu.

Nawilżający żel pod oczy redukuje oznaki zmęczenia okolic oczu i zapobiega powstawaniu drobnych linii. Szybko się wchłania i daje efekt 12-godzinnego nawilżenia dzięki lekkiej, chłodzącej formule. Obecność wyciągu z ogórka zapewnia uczucie świeżości i schłodzenia. Efekt? Natychmiastowe nawilżenie i zdrowo wyglądająca skóra.

Jesteś ciekawa, jak wygląda świat marki Weleda od środka? Zajrzyj do ich wirtualnej ogrodu!

Wypróbuj kosmetyki Weleda, czyli połączenie 100-letniej tradycji i supernowoczesnych formuł!

