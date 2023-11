Czekaliśmy na to cała zimę: francuska marka Diptyque, słynąca z przepięknych świec zapachowych, ma wreszcie dwie wiosenne nowości! Co to za świece i ile kosztują?

Reklama

Luksus zapachu

Dwie nowe świece mają przepiękne, różowo-fioletowe flakony i pachną jak różany ogród w rozkwicie. Pierwsza z nich, o nazwie Damascena, pachnie różą wyhodowaną w Damaszku i ma otulający, miodowy zapach. Druga, Centifolia, oddaje aromat róży stulistnej (inaczej nazywaną różą majową) w chwili rozkwitu: świeżej i lekko korzennej.

Mat. prasowe

Obie świece występują w dwóch gramaturach: 190 i 70 g. Większe kosztują 260 zł, a mniejsze 139 zł. Są do kupienia w perfumerii GaliLu.