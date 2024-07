Dzisiaj przywitaliśmy Nowy, 2012 Rok. Z tej okazji wiele polskich gwiazd złożyło na Facebooku życzenia dla swoich fanów. Czego nam życzyli znani i lubiani? (zachowujemy oryginalną pisownię)

Doda: Niech ten rok będzie dla Was jeszcze lepszy niż 2011, ulepszajcie swoje cele i dążcie do doskonałości, ponieważ na to zasługujecie



Maryla Rodowicz: spełnienia w Nowym 2012,wyluzowania,miłości,dobrobytu i oddanych przyjaciół



Maja Frykowska: żebyście w Nowym Roku nie powtórzyli błędów z poprzedniego, jeśli tak będzie to reszta się ułoży jak trzeba :-) I jeszcze mniejszych kolejek w sklepach w takie dni jak dziś ;-)



Mariusz Totoszko: dużo radości ,uśmiechu,zabawy i wspaniałych kompanów na dobre i złe (...) nie może u Was zabraknąć milości - takiej ,która uskrzydla i pozwala przenosić góry



Kasia Nosowska: Zginam przed Wami kolana, biję czołem w podłoże - w podziękowaniu za ten niezwykły rok. Życzę Wam spokoju, który jest żyznym gruntem pod wysadzanie nowej, wspaniałej idei... Uczyńcie ze swego życia istne cacko, począwszy od zaraz.



Alicja Janosz: Obyśmy wszyscy byli zdrowi, życzliwi do siebie nawzajem i mądrzejsi niż w minionych latach. Oby nie było zbyt wielkich problemów i smutków do uniesienia, a zamiast tego wiele powodów do wspólnej radości. I dużo pięknej muzyki!



Michał Piróg: Pragnę z całego serca żeby nastąpiły czasy rozsądku i empatii wobec ludzi, zwierząt jak i planety.



Cała redakcja AfterParty.pl również dołącza się do wszystkich życzeń.

