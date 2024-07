W sezonie jesień/zima 2014/2015 głównym tematem kolekcji wielu projektantów był współczesny styl glamour. Trend ten, tak często przewijał się w prezentowanych kolekcjach, że styliści Schwarzkopf Professional postanowili nazwać całą kolekcję Essential Looks na nadchodzący sezon - Modern Glamour.

Reklama

Przeczytajcie więcej o najnowszych fryzurach gwiazd

Współczesna wersja stylu glamour nie jest łatwa w interpretacji. W pierwszej chwili kojarzy się z gwiazdami filmowymi Hollywood XX wieku. To one stanowiły kwintesencję tego świata w ówczesnym czasie. Jednak aktualnie definicja tego stylu uległa znacznej modyfikacji. To już nie klasyczna baza, ale raczej subiektywny sposób postrzegania świata, mody i stylu.

Reklama

"Undone Glamour stanowi kwintesencję współczesnego stylu glamour. Charakteryzuje się przede wszystkim niezobowiązującą teksturą włosów, inspirowaną stylem a’la Brigitt Bardot – cała stylizacja przywodzi na myśl potargane włosy zaraz po wstaniu z łożka. Kolejny trend, czyli Metal Chic z jednej strony podkreśla niewidoczne cechy stylu glamour – siłę i pewność siebie, a z drugiej zaskakuje kontrastem i niesamowitym połyskiem. Ostatni styl, Boho Curl został stworzony z myślą o współczesnej, niezależnej kobiecie, która uwielbia styl boho i wykorzystuje go do podkreślenia swojego charakteru i siły." - mówi Steve Hogan, Dyrektor Kreatywny Schwarzkopf Professional.

Zajrzyjcie do galerii z fryzurami na jesień i zimę 2014/2015: