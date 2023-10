Ostatnie miesiące z pewnością nie były łatwe dla Katarzyny Dowbor, chociaż ta nie zamierzała siedzieć z założonymi rękami i użalać się nad swoim losem. Po tym, jak została zwolniona z programu "Nasz nowy dom" szybko zaczęły do niej spływać nowe propozycje pracy, a jedną z nich migiem przyjęła. Właśnie pochwaliła się zakulisowymi smaczkami.

W maju tego roku dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor niespodziewanie została zwolniona z Polsatu. Prezenterka spędziła pod skrzydłami stacji wiele lat, a widzowie nie mogli pogodzić się z faktem, że już nie zobaczymy jej w programie "Nasz nowy dom". Sama zainteresowana nie ukrywała, że zwolnienie również dla niej było sporym zaskoczeniem i początkowo niełatwo było jej się z tym pogodzić.

Instagram@katarzyna_dowbor_official

Zobacz także: Katarzyna Dowbor opowiedziała o swoich fanach. "Chciałabym wszystkim nieba przychylić i zaprosić do siebie"

Minęło raptem kilka tygodni, a zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o tym, że Katarzyna Dowbor wraca do telewizji! Pogłoski prędko potwierdziła ona sama, zdradzając, że niebawem poprowadzi zupełnie nowy program.

Kochani, bardzo troszczycie się o mnie i często pytacie, co teraz będę robić… Mam dla Was znakomitą wiadomość. Wreszcie mogę Wam powiedzieć, że dołączam do zespołu CANAL+ Będę robiła to, co kocham i co zawsze lubiłam robić. Wracam do telewizji! - przekazała jakiś czas temu.