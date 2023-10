Maciej Zakościelny oficjalne ogłosił - już niebawem zobaczymy 5. część filmu "Kogel-Mogel". Chociaż jak dotąd niewiele wskazywało na to, by po 4. części miało dojść do kontynuacji, produkcja postanowiła jeszcze nie kończyć kultowej historii. Co na to fani? Zdania są mocno podzielone.

Maciej Zakościelny ogłasza 5. część "Kogla-Mogla"

Po pierwszych dwóch częściach filmu "Kogel-Mogel" raczej nikt nie wierzył, że powstaną nowe. Wszystko dlatego, że pomiędzy 1 i 2 częścią, a 3 i 4 zdążyło upłynąć aż 30 lat! Początkowo widzowie byli podekscytowani powrotem do ukochanej Kasi Solskiej, ale gdy doszło do premiery, wielu fanów wyraziło niezadowolenie. Mimo to produkcja zdecydowała się na nakręcenie 4. części, ale i ta wywołała ogromne poruszenie.

Karina Szymczuk/MTL Maxfilm

Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, że... właśnie trwają prace nad 5. częścią produkcji. O wszystkim poinformował w mediach społecznościowych Maciej Zakościelny, który w nowym "Koglu-Moglu" wciela się w filmowego Piotrusia.

- Dziś już oficjalnie mogę powiedzieć, że odpaliliśmy zdjęcia do nowej części Kogla Mogła. Tęskniłem za moim ekscentrycznym Piotrusiem - przyznał Maciej Zakościelny.

Wpis w chwilę zalała lawina komentarzy. Jedni internauci cieszą się z kontynuacji legendarnej historii, ale inni.. wręcz przeciwnie.

- Extra - Wspaniale❤️ - Super???? - Hmm, czy to dobry pomysł, kolejna część? To już jest inny klimat . Ja jestem wierna 1 i 2 części - Nieeee, proszę Maćku nie zgadzaj się na to ???? chyba za późno - czytamy w komentarzach.

Póki co Zakościelny nie zdradził zbyt wiele, ale jak możemy zobaczyć na jednym ze zdjęć, w filmie ponownie ujrzymy też Katarzynę Skrzynecką! A Wy, cieszycie się, że powstanie 5. część "Kogla-Mogla"?

Instagram/Maciej Zakościelny