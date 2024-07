1 z 10

Oficjalna premiera filmu “Nowe oblicze Greya” jest zaplanowana na luty 2018, ale twórcy filmu nagrali już cały obraz. Dakota Johnson i Jamie Dornan przed ponad pół roku pracowali jednocześnie nad dwiema częściami “Ciemniejsze oblicze Greya” i “Nowe oblicze Greya”, które będzie zakończeniem historii Christiana Greya i Anastasi Steele.

Zdjęcia z planu filmu "Nowe oblicze Greya"

Zdjęcia do filmu były realizowane w Kanadzie oraz we Francji. Dakota Johnson w jednym w wywiadów mówiła, że ostatnia scena filmu była kręcona w Paryżu w okolicach Luwru. Aktorka podkreślała, że wszyscy chcieli już skończyć ten film, bo po ponad 6 miesiącach pracy na planie byli bardzo zmęczeni. Jej wypowiedź tylko podsyciła plotki na temat wzajemnej niechęci między Johnson a Dornanem. Aktorzy jednak przy okazji promocji filmu “Ciemniejsza strona Greya” wszystkiemu zaprzeczali i podkreślali, że bardzo się do siebie zbliżyli. Z kolei informacje o tym, że są ze sobą blisko i zostali przyjaciółmi na planie filmu, nie spodobały się żonie Dornana. Teraz jednak Amelia Warner może odetchnąć z ulgą, bo zdjęcia do filmu już się zakończyły, a Jamie Dornan i Dakota Johnson kolejny raz spotkają się dopiero podczas promocji filmu “Nowe oblicze Greya”. Do sieci wyciekły niedawno nowe zdjęcia z planu filmu. Jakie? Zobaczcie je w naszej galerii! Mamy dla was też filmiki, na których widać Dakotę i Jamiego na plaży podczas kręcenia scen z podróży poślubnej Christiana i Any. Zobaczcie je!

