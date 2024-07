Do premiery nowej edycji "Tańca z gwiazdami" pozostało zaledwie kilkanaście dni. Z tej okazji Polsat zamknął już listę uczestników i chociaż oficjalnie nie potwierdził żadnego nazwiska, wiadomo, że o Kryształową Kulę powalczą np. Ewa Kasprzyk, Ada Fijał oraz Kamila Szczawińska. W większości stacja wybrała mniej popularne gwiazdy, dzięki czemu ciężko przewidzieć, kto może być potencjalnym zwycięzcą.

Wraz z trzecim sezonem tanecznego show Nina Terentiew podjęła decyzję o zmianie loga. Dyrektor programowa stacji odesłała błyszczącą kulę z charakterystyczną czcionką do lamusa. Teraz jest prosto, skromnie i na pewno inaczej.

To trzecia zmiana logotypu w historii polskich edycji programu. Pierwszy, który lansował TVN był fioletowy i widniał na niej napis "Taniec z gwiazdami", za to Polsat przejmując program odświeżył logotyp, dodał więcej ciepłych kolor i przyjął nazwę zagranicznych formatów, czyli "Dancing with the stars".

Poniżej wszystkie wersje z polskich edycji, na czele z tym najbardziej aktualnym. Taka zmiana to dobra zmiana?

Poprzednie logo polsatowskiej edycji:

Logo "Tańca z gwiazdami" z czasów emisji w TVN:

