Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli już w czterech odcinkach "Tańca z Gwiazdami". Para zdecydowanie należy do najbardziej lubianych duetów przez publiczność. Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o jury, które nie daje im wysokich not. W szczególności Iwona Pavlović potrafi wbić szpilę Dagmarze, która pomimo to zachowuje spokój i po czasie odpowiada lekką zaczepką.

Dagmara Kaźmierska przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" przekazała smutną wiadomość

Już w niedzielę zobaczymy odcinek uwielbianego przez publikę show "Taniec z Gwiazdami". Fani z tygodnia na tydzień oczekują kolejnych odcinków programu. Tym razem sytuacja związana z kolejnym odcinkiem show jest bardziej skomplikowana. Wśród "TzG" zrobiła się burza. Fani nie mogą zrozumieć, dlaczego produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zorganizować odcinek w czasie Wielkiejnocy. W sieci pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy w kierunku programu.

Gwiazdy tańczące w "TzG" raczej też nie mają powodów do zadowolenia. Zamiast siedzieć przy rodzinnym stole, będą musiały, spędzić czas na parkiecie, bardzo często z dala od najbliższych. Tak też będzie w przypadku Dagmary Kaźmierskiej, która pomimo tego, że nie wyjawiła wprost swojego niezadowolenia, w rozmowie z Se.pl opowiedziała o planach na święta. Królowa życia w rozmowie z dziennikiem zapytana została o to jak spędzała poprzednie lata świąt.

Okazało się, że celebrytka wszystkie poprzednie święta, jeśli była tylko taka możliwość, spędzała u swojej mamy. Teraz show, w którym tańczy, pokrzyżowało jej plany. Jak wiadomo, niedzielny odcinek nie jest nikomu na rękę, ale mało kto pamięta, że nie tylko on jest przeszkodą spotkania się z najbliższymi. Gwiazdy dzień w dzień mają treningi, aby doskonalić swój taniec, a trzeba przyznać, że czasu jest nie wiele. Tydzień na przygotowanie choreografii i opanowanie jej, to nie lada wyzwanie. Dziś nagrania z treningu pokazała m.in. Maffashion.

Zawsze były piękne i teraz nie mogę, bo mam za daleko do mamy, a mogłabym tylko na jeden dzień pojechać, więc chyba nie pojadę - odpowiedziała Kaźmierska.

Współczujemy, że nie uda się Dagmarze spędzić tych świąt w rodzinnej atmosferze, ale także trzymamy kciuki, żeby ten brak rodziny obok, zastąpiły przynajmniej w niewielkim stopniu jak najwyższe noty w "Tańcu z Gwiazdami".

