David Beckham, poza tym, że jest sportowcem, jest też modelem, działaczem, trenerem, mężem i ojcem trójki chłopców, a wkrótce także pierwszej córki. Na brak stresu Beckham nie może więc na pewno narzekać.

Reklama

Właśnie dlatego sportowiec trafił ostatnio na zajęcia jogi. W amerykańskich mediach opowiedział o tym Roy Cappo, były wokalista amerykańskich zespołów alternatywnych Youth of Today i Shelter. To on jest nauczycielem sportowca. Beckham uczęszcza na zajęcia w Los Angeles.

Miejmy nadzieje, że asany pozwalają sportowcowi skutecznie walczyć ze stresem.

Reklama

daks