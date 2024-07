Gosia Andrzejewicz już ponad dekadę temu zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej. Jej słodki i grzeczny wizerunek przyciągnął do niej masę fanek, a każda z piosenek stawała się radiowym hitem. Jednak każdy artysta w życiu powoli dojrzewa. Wokalistka od dłuższego czasu przygotowuje nową płytę, która ma zaskoczyć wszystkich. (przypomnijmy: Odmieniona Gosia Andrzejewicz zapowiada wielki powrót: To będzie duże zaskoczenie).

Piosenkarka nie rzuciła słów na wiatr. Nowy album ma być zupełnie inny od poprzednich, więc nic dziwnego,że Gosia postanowiła zmienić również swój image. Właśnie przygotowuje sesję zdjęciową do albumu, który ma mieć swoją premierę już niedługo. Sadząc po zdjęciach, możemy mieć pewność, że będą to bardzo seksowne i zmysłowe zdjęcia. Wokalistka pozuje do nich w czarnym, opinającym stroju, eksponując długie i zgrabne nogi.

Czy Andrzejewicz ma zamiar zaskoczyć teraz wizerunkiem seksbomby? Pozostaje nam czekać do premiery.

