16 lat temu Gosia Andrzejewicz świeciła triumfy na polskiej scenie muzycznej, odbierając m.in. nagrody na festiwalu w Opolu. Co dziś porabia i jak wygląda znana piosenkarka?

W Warszawie odbył się pokaz nowej kolekcji jednej z marek obuwniczych, na którym pojawiła się dawno niewidziana Gosia Andrzejewicz. Jak dziś wygląda 39-letnia wokalistka, która ponad dekadę temu królowała na polskiej scenie muzycznej, wydając hity i zdobywając co ważniejsze nagrody muzyczne? Zobaczcie nowe zdjęcia gwiazdy.

Tak dziś wygląda Gosia Andrzejewicz!

Może trudno w to uwierzyć, ale największy hit Gosi Andrzejewicz, "Pozwól żyć", został wydany 17 lat temu. To właśnie ta piosenka przyniosła Gosi największą sławę i sympatię. W 2007 roku Andrzejewicz zdobyła prawie wszystkie najważniejsze nagrody muzyczne - z Eska Music Awards, Viva Comet i SuperJedynkami na festiwalu w Opolu na czele. Kolejne jej nagrania nie cieszyły się już tak wielką popularnością, ale to nie oznacza, że Gosia zniknęła ze sceny.

AKPA

Nagrywała kolejne utwory, występowała w popularnych programach rozrywkowych (m.in. "Gwiazdy tańczą na lodzie"), sporo koncertowała. W 2020 roku o wokalistce znów zrobiło się głośno za sprawą jej udziału w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W 13. serii muzycznego show Polsatu zajęła wysokie, trzecie miejsce, a do historii show przeszedł jeden z jej występów, kiedy wcieliła się w samą Beatę Kozidrak.

Mat. prasowe/Polsat

Jak wygląda kariera Gosi Andrzejewicz dziś? Gwiazda nadal jest aktywna zawodowo, a całkiem niedawno, bo pod koniec marca, wydała nowy singiel "Na zawsze", który przypadł do gustu jej wiernym fanom.

Piszecie, że to mój najładniejszy klip❤️Bardzo dziękuję, zgadzam się 😜❤️Teledysk do piosenki „Na Zawsze” ❤️ to ogrom pracy i serca włożonego przez kilkunastoosobową ekipę, której chciałabym bardzo podziękować - pisała niedawno Andrzejewicz na Instagramie.

Zobacz także: Wiemy, jak Gosia Andrzejewicz schudła aż 14 kilo! "Nie chodziłam głodna!"

Artur Zawadzki/REPORTER

Gosia Andrzejewicz w czwartek, 20 kwietnia, pojawiła się na imprezie jednej z marek obuwniczych. Na tą okazję wybrała czarną, błyszczącą kurtkę, szerokie spodnie oraz błyszczący choker na szyję. Dziś gwiazda wciąż nosi blond włosy, choć są one znacznie dłuższe niż lata temu.

Jak myślicie, uda jej się ponownie podbić show-biznes?

Zobacz także: Marta Żmuda-Trzebiatowska już tak nie wygląda. Przeszła sporą metamorfozę: "To naprawdę szok"