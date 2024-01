Gosia Andrzejewicz jest raczej jedną z tych osób, które unikają wypowiadania się na tematy osobiste. Uwadze fanów nie umknęło jednak, że na instagramowym profilu gwiazdy pojawił się link do zbiórki pieniędzy. Dlaczego się na nią zdecydowała? Czy wokalistka ma problemy finansowe?

Gosia Andrzejewicz uruchomiła zbiórkę pieniędzy

Swoją karierę Gosia Andrzejewicz rozpoczęła lata temu i chociaż nie ma w zwyczaju brylować w blasku fleszy i gościć na celebryckich imprezach, do dziś cieszy się ogromną popularnością. Wokalistce udało się zgromadzić wokół siebie rzeszę fanów, którzy niezmiennie tłumnie pojawiają się na jej koncertach i kibicują jej w pracy nad nowymi projektami.

Sama Gosia chętnie chwali się swoimi sukcesami i informuje o kolejnych przedsięwzięciach. Znacznie rzadziej możemy uświadczyć jej komentarza na temat życia prywatnego, bo tej sfery wokalistka strzeże jak lwica. Nic więc dziwnego, że co poniektórych mógł zdziwić link do zbiórki, udostępniony w opisie instagramowego profilu 40-latki.

Jest to właściwie odniesienie do popularnej strony, za pośrednictwem której fani mogą wesprzeć finansowo swoją idolkę, przekazując jej tzw. napiwek. Czy to oznacza, że Gosia Andrzejewicz ma kłopot z funduszami? W rozmowie z Super Expressem stanowczo zaprzeczyła, by dotknęły ją problemy finansowe. Wyjaśniła, dlaczego tak właściwie zdecydowała się na taki krok.

Zapewniam, że mam za co żyć. W ubiegłym roku zagrałam dziesiątki świetnych koncertów. (...) Przez liczne koncerty nie miałam nawet wakacji. Postanowiłam jedynie przetestować nowe aplikacje. Trzeba być nowoczesnym. Inni artyści korzystają z nich od dawna, więc i ja postanowiłam spróbować. Dzięki temu jestem też w kontakcie z fanami, którzy mieszkają na tyle daleko, że nie mogą fizycznie zjawić się na moim koncercie, ale mają życzenie w jakiś sposób wesprzeć moją twórczość - wyjaśniła w rozmowie z Super Expressem.

Co więcej, dodatkowy dochód Gosia Andrzejewicz czerpie z TikToka, na którym stała się bardziej aktywna.

To normalne, że tam i na Instagramie zarabia się pieniądze - skwitowała.

Wygląda zatem na to, że fani nie mają powodów do niepokoju.

