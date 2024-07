Od debiutu Gosi Andrzejewicz na polskiej scenie muzycznej mija właśnie dekada. Wokalistka ma na swoim koncie kilka przebojów, choć w ostatnich latach porzuciła radiowe brzmienia i skupiła się na muzyce klubowej. Niedawno Andrzejewicz obchodziła trzydzieste urodziny, a podczas tego szczególnego dnia towarzyszyli jej fani. Przypomnijmy: Tak Gosia Andrzejewicz świętowała 30-stkę

Reklama

Piosenkarka pracuje obecnie nad nową płytą. Materiał na album nagrywany jest już od dłuższego czasu, a sama Gosia obiecuje, że będzie to zaskakujące wydawnictwo. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że do pracy nad płytą zaangażowani są producenci z całego świata, a jej brzmienie będzie bardzo różnorodne. Pojawią się nawet elementy hip-hopu! Nie sposób nie zauważyć, że Gosia zmieniła również fryzurę, więc za zmianą muzyki pójdzie też prawdopodobnie zmiana wizerunku.



Moja najnowsza płyta będzie dużym zaskoczeniem. Przede wszystkim pokażę się z bardzo różnych stron muzycznych. Współpracowałam z producentami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Będzie to mieszanka popu z hip-hopem, elektroniką i muzyką klubową. Najbardziej znanym gościem na albumie będzie Dr Alban, z którym nagrałam singiel „Lover Boy” - zdradza w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl

Kilka tygodni temu Andrzejewicz brała udział w eliminacjach do konkursu Eurowizji pod flagą Szwajcarii, ale ostatecznie do Kopenhagi nie pojedzie. Gosia patrzy jednak na całą sytuację optymistycznie i zapewnia, że była to dla niej fantastyczna przygoda.



Moja piosenka – „I’m Not Afraid” – konkurowała ze 150 innymi z całego świata i została wybrana właśnie przez Szwajcarię do ścisłej dziewiątki ubiegającej się o to, aby reprezentować Szwajcarię. To była dla mnie świetna przygoda, ale i spełnienie marzeń. Zawsze chciałam, aby moja muzyka zdobyła popularność poza granicami Polski. Miałam okazję zaprezentować się w szwajcarskiej telewizji, gdzie zostałam doceniona. Promowały mnie także portale muzyczne oraz rozgłośnie radiowe - dodaje.

Czekacie na kolejną płytę Gosi Andrzejewicz? Jak oceniacie jej nowy look?

Zobacz: Gosia Andrzejewicz pochwaliła się nową miłością

Zobacz także

Reklama

30-te urodziny Gosi Andrzejewicz: