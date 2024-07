1 z 7

Sylwia Grzeszczak wydała nową płytę "Tamta Dziewczyna"! Album wokalistki ukazał się 25 listopada na rynku i na pewno stanie się bestsellerem. Dlaczego? Promuje go tytułowy singiel, który do tej pory zaliczył ponad... 50 mln wyświetleń na youtubie, co już dało płycie Sylwii Grzeszczak status złotej! Co więcej, gwiazda pracuje nad teledyskiem do utworu "Bezdroża", który nagrała z Mateuszem Ziółko. Klip do ballady naprawdę robi wrażenie. Czujemy, że szykuje się kolejny hit!

Nowa płyta Sylwii Grzeszczak - "Tamta dziewczyna"

Na nowej płycie Sylwii Grzeszczak znajduje się 12 piosenek. Tak wygląda tracklista utworu:

Tracklista:

1. All For You

2. Tamta dziewczyna

3. California

4. Dla dorosłych

5. Jesień

6. Kumple

7. Ocieplenie

8. Żyj na medal

9. Bezdroża feat. Mateusz Ziółko

10. Czy to nie jest piękne?

Bonus Track:

11. Crimes

12. Kiedy tylko spojrzę (+ Sound'n'Grace - wersja radiowa)

Album dostępny jest w sklepach i w sprzedaży cyfrowej. Oczywiście już teraz znajduje się na 1. miejscu listy bestsellerów w sieci Empik.

Zobaczcie w galerii, jak Sylwia pracowała nad nową płytą! Macie zamiar ją kupić?

Nowy singiel Sylwii Grzeszczak - Bezdroża.