Sylwia Grzeszczak zaskoczyła swoich fanów i wypuściła do sieci swoją nową piosenkę "Bezdroża", którą nagrała ze zwycięzcą programu "The Voice of Poland" Mateuszem Ziółko.

Nowa piosenka Sylwii Grzeszczak i Mateusza Ziółko Bezdroża - wideo

Artystka pochwaliła się nie tylko nową piosenką, ale też okładką nowej płyty, która będzie nazywała się "Tamta dziewczyna". Premiera albumu już 25 listopada. Piosenka "Bezdroża" ma już pół miliona wyświetleń na serwisie YouTube. Fani Sylwii Grzeszczak są zachwyceni jej nową piosenką, do której słowa napisał jej mąż Liber.

Kocham Cie Dziewczyno! Orkiestra to był strzał w 10! Piękny głos i śliczna piosenka. Czuć pełno emocji jak we wszystkich Twoich utworach, ale każdy jest inny, oryginalny... po prostu wyjątkowy! Kocham! Najlepsza polska piosenkarka, jest świetna w tym co robi, głos niesamowity, czysty, piękny i cudnie gra na fortepianie, zna się na rzeczy i kochana przez fanów

Sylwia Grzeszczak feat. Mateusz Ziółko - Bezdroża

Oto okładka płyty "Tamta dziewczyna"

Sylwia Grzeszczak wraca na scenę z nowym albumem!

Kupicie jej nowy album "Tamta dziewczyna"?