Po rozwodzie Małgorzaty Rozenek z mężem Jackiem, mówiło się przede wszystkim o niej. Media rozpisywały się o domniemanych romansach i próbie ułożenia życia prywatnego na nowo. W końcu plotki się potwierdziły - Małgorzata od kilku miesięcy spotyka się z Radosławem Majdanem i kwestią czasu jest, gdy zdecydują się oficjalnie potwierdzić swój związek. Przypomnijmy: Czułości Rozenek z Majdanem na randce w kinie. Te zdjęcia nie kłamią

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że również w życiu jej byłego męża pojawił się ktoś nowy. Wczoraj Jacek pojawił się na Wielkiej Gali BCC 2014 i towarzyszyła mu tajemnicza brunetka, która mogła pochwalić się nienagannym stylem i piękną sukienką. Para zachowywała się dość powściągliwie, ale nie protestowała przed pozowaniem do wspólnych zdjęć. Czy to nowa wybranka Rozenka? Jedno jest pewne - plotki o próbie powrotu do siebie byłych małżonków można włożyć między bajki.

Tak Jacek Rozenek prezentował się wczoraj z tajemniczą towarzyszką u boku. Pasują do siebie?

Zobacz: Małgorzata Rozenek wyżaliła się, że żałuje rozwodu

Zobacz także

Reklama

Małgorzata Rozenek z dziećmi na zakupach: