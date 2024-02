We wtorek, 20.02 odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Kuba", w którym pokazane jest życie Jakuba Błaszczykowskiego. Jak zwykle, podczas takich eventów gwiazdy wybierają nietuzinkowe kreacje, jednak tym razem "królową" została Małgorzata Rozenek. Zobaczcie, jak zaprezentowała się na czerwony dywanie.

Premiera filmu Jakuba Błaszczykowskiego

Jakub Błaszczykowski nieczęsto decyduje się na udział w eventach. Tym razem zrobił wyjątek i dodatkowo u jego boku stała jego żona- Agata. Okazja ku temu była naprawdę ważna, ponieważ para stawiła się na premierze filmu dokumentalnego "Kuba", który opowiada o historii życia Błaszczykowskiego.

Pawel Wodzynski/EastNews

Wydawać by się mogło, że to Kuba i Agata skradną show, jednak tak się nie stało. Tym razem pierwsze skrzypce grała Małgorzata Rozenek, która na tę okazję wybrała srebrną, długą spódnicę, a do tego top i marynarkę w tym samym odcieniu. Wyglądała olśniewająco, a fotoreporterzy nie mogli oderwać od niej wzroku. Małgorzacie Rozenek towarzyszył oczywiście jej mąż- Radosław, który wyglądał równie zaskakująco, jak żona. Sami zobaczcie, jak para prezentowała się tego wieczoru.

Pawel Wodzynskki/ EastNews

