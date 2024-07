Powrót You Can Dance na antenę TVN cieszy wielu fanów tanecznego show, ale przede wszystkim jego największe gwiazdy, z Kingą Rusin na czele. W programie dojdzie do pewnych zmian, jednak o swoją posadę mogą być również bezpieczni Michał Piróg i Agustin Egurolla. Przypomnijmy: Michał Piróg zdradził pierwsze szczegóły powrotu You Can Dance. Ma kilka smutnych informacji

Reklama

Już niedługo rozpoczną się pierwsze castingi do programu, na których będą mogli wykazać się najlepsi tancerze w Polsce. Jurorzy zaś powoli przygotowują się powoli do sesji zdjęciowych promujących show. Na Instagramie Kingi Rusin pojawiło się już pierwsze zdjęcie z przygotowań do spotu. Dziennikarką zajmują się oczywiście profesjonalne charakteryzatorki, spodziewać się możemy więc sesji na najwyższym poziomie.

Czekacie na nową edycję You Can Dance?

Zobacz: Córki Rusin bardzo za nią tęsknią. Udowodniła to na Instagramie

Zobacz także

Reklama

Kinga Rusin na wakacjach: