Od momentu rozwodu Małgorzaty i Jacka Rozenków, w mediach nieustannie spekuluje się o życiu prywatnym "Perfekcyjnej". Najpierw łączono ją z pewnym dziennikarzem TVP, ale ostatecznie miłość znalazła w ramionach Radosława Majdana. Teraz niemal każdy ich krok śledzą paparazzi. Okazuje się jednak, że były mąż Małgorzaty też nie narzeka na brak powodzenia. Przypomnijmy: Tak wygląda nowa ukochana Jacka Rozenka

Para również powoli wychodzi z ukrycia. Jacek i Katarzyna spotykają się od września, ale Rozenek zwleka z przedstawieniem ukochanej światu podczas którejś z oficjalnych imprez. Pokazuje się z nią za to w miejscach publicznych. Ostatnio prezenter zabrał nową dziewczynę na randkę do... centrum handlowego. Zakochani najpierw zatrzymali się w McDonaldzie, a potem udali się do kina na seans "Grawitacji". To już chyba sprawdzony patent na dobrą randkę... Zobacz: Czułości Rozenek i Majdana na randce w kinie

Tak wygląda nowa ukochana Jacka Rozenka. Dobrze razem wyglądają?