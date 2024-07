Małgosia Socha niewątpliwie aspiruje na miano ikony stylu. Nawet jeśli nie idzie na wielka galę, aktorka zawsze stara się wyglądać modnie.



Jednym ze sposobów na szybką i bardzo modną stylizacje są skórzane spodnie! Małgosia Socha nosi je zarówno do szpilek jak i do płaskich butów. Jeśli wybiera tą drugą opcję koniecznie muszą być to bardzo modne motocyklówki!



Mimo takiego zestawienia Małgosia wcale nie wygląda "ciężko". Lekkości i rockowego charakteru nadaje lekko transparentna bluzka.





Przy delikatnej urodzie Sochy czarny total look nadaje jej szczególnego charakteru.



Podoba Ci się look Sochy? Zainspiruj się naszą stylizacją!









Więcej o skórzanych spodniach dowiesz się z magazynu FLESZ!



Na zdjęciu: Skórzane spodnie Mango, ok. 999 zł, motocyklowe buty Topshop, ok. 399 zł, Czarny płaszcz H&M, ok. 220 zł, sweterek LEE, ok. 179 zł, torba Top Secret, ok. 99 zł.

