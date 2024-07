Jacek Cygan z Robertem Leszczyńskim znali się od wielu lat. Razem pracowali i przyjaźnili się także prywatnie. Autor wielu przebojów wspominał go w studiu TVN24 i przyznał, że nie może się z tego otrząsnąć:

Jemu zawsze chodziło o to, żeby artyści, żeby muzyka była "jakaś", żeby nie była nijaka, żeby nie była bez pazura. I on też w życiu taki był, że starał się być jakiś, wyrazisty i szalenie go to też dużo kosztowało, bo wpadał w wiele pułapek takich życiowych, które na takich ludzi czyhają. To brzmi jak ponury żart, nie mogę się otrząsnąć.