Gabriel Seweryn

Gabriel Seweryn zdobył popularność za sprawą programu "Królowe życia", gdzie występował ze swoim partnerem. Opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o jego nagłej śmierci, do której doszło 28 listopada 2023 roku. Tragedię tę poprzedziły doniesienia o pogarszającym się samopoczuciu gwiazdora, który miał błagać o pomoc. Udostępnił nawet w sieci nagranie, na którym widać było, jak zapłakany tłumaczy, że się dusi. W końcu trafił do szpitala, gdzie na raptem chwilę miał poprawić się jego stan. W najmniej spodziewanym momencie zmarł, a policja wszczęła śledztwo, próbując wyjaśnić tajemniczą śmierć Gabriela. Dopiero we wrześniu 2024 roku podano, że do zgonu miała przyczynić się "ostra niewydolność krążenia", spowodowana tamponadą serca.