Parę dni temu Malwina Dubowska w rozmowie z Shownews.pl wyjawiła, jakim tak naprawdę ojcem jest mąż Roksany Węgiel. Okazuje się, że Kevin Mglej nie jest tak idealnym ojcem, jak przedstawia go Roxie.

Malwina Dubowska i Kevin Mglej jeszcze cztery lata temu byli narzeczeństwem. Sytuacja się jednak zmieniła krótko po urodzeniu przez narzeczoną Mgleja dziecka. Wtedy to właśnie mężczyzna postanowił rozstać się z aktorką.

W ostatniej rozmowie z Shownews.pl była partnerka Kevina Mgleja skomentowała kreowanie przez Roksanę Węgiel Kevina jako idealnego ojca i powiedziała:

Jeśli rzeczywiście Kevin spełniałby swoją rolę i sytuacja wyglądałaby tak dobrze, to prawdopodobnie nie byłoby takiej potrzeby, aby to podkreślać w każdym wywiadzie. Wówczas fakt ten mógłby być oczywisty bez konieczności ciągłego akcentowania. I dlatego warto czasem zastanowić się, czy publiczny wizerunek odzwierciedla rzeczywistość i tutaj pozostawię trzy kropki .

Jedna z internautek zasugerowała, że Mglej nie płaci alimentów na swoje dziecko. Tych słów bez komentarza nie zostawiła Roksana Węgiel, która niczym lwica broni swojego ukochanego, jednak czy słusznie?

Węgiel skomentowała to zdanie bardzo krótko:

Płaci i to sporo.

W tej sprawie wypowiedziała się jednak najważniejsza osoba, która wyjawiła, jak wygląda sytuacja. Aktorka Malwina Dubowska na najnowszym InstaStories opublikowała nagranie, w którym podzieliła się ze swoimi fanami swoimi odczuciami i zaproponowała Roxie Węgiel spotkanie.

Doszły mnie słuchy, że opływam w luksusach, że dostaje, nie wiadomo jakie przelewy, a jednak rzeczywistość jest inna. Bardzo proszę, żeby ktoś, kto nie ma pojęcia o mnie, ani o samotnym wychowywaniu dziecka, nie wypowiadał się na ten temat. Po pierwsze jest to nietaktowne, a po drugie porusza moje osobiste tematy. Ale jeśli chce się zapoznać i dowiedzieć, jak to wygląda, to zapraszam, bo chyba pora się poznać

- powiedziała Malwina Dubowska.