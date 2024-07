Władze TVP przez kilka ostatnich tygodni broniły Nergala, który musiał się zmierzyć z ostrą krytyką za udział w programie „The Voice of Poland”. Niestety po wczorajszych doniesieniach o kontrowersyjnym zachowaniu jurora, który w przebraniu księdza „uzdrawiał” niepełnosprawnych, Nergal został wezwany na dywanik swojego szefostwa.

Skończyła się cierpliwość prezesa TVP, który wydał specjalne oświadczenie dotyczące swojego pracownika.

- Prowokacyjne zachowanie, wskazujące brak poszanowania nie tylko dla przekonań religijnych, ale także dla choroby i kalectwa, uważam za niedopuszczalne. Zwróciłem się o szczegółowe wyjaśnienia do producenta programu „Voice of Poland. Najlepszy głos” oraz samego Adama Darskiego, uzależniając od treści tych wyjaśnień ewentualne dalsze decyzje- napisał Juliusz Braun.

Jak sądzicie, czy Darski powinien zostać usunięty z programu?

Reklama