Małgorzata Socha została przyłapana przez paparazzi podczas zakupów w butiku zaprzyjaźnionego projektanta, Łukasza Jemioła. Aktorka przy okazji przymierzania kolejnych zestawów urządziła sobie małą sesję zdjęciową. Uwagę zwraca jednak prywatna stylizacja Małgorzaty Sochy z jeansami, modną bomberką i torebką YSL. Ten dodatek nie należy do tanich!

Małgorzata Socha po zakupach w butiku wsiada do Mercedesa za 400 tys. zł!

Małgorzata Socha bez wątpienia jest jedną z najbardziej stylowych polskich gwiazd, a jej zestawy są świetną inspiracją dla fanek aktorki. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" uwielbia kobiece stylizacje, ale czasem stawia na wygodę i wybiera sportowy look. Tak było tym razem! Białe sneakersy, szerokie jeansy i granatowa bomberka to idealny zestaw na co dzień. Małgorzata Socha stylizację uzupełniła torebką na ramię od YSL za ok. 4 tys. zł.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Małgorzaty Sochy! Aktorka jest jedną z gwiazd, które chętnie śledzą paparazzi...

Małgorzata Socha przed butikiem Łukasza Jemioła zrobiła sobie mini sesję, a za obiektywem stanął sam projektant. Być może efekty sesji pojawia się w mediach społecznościowych aktorki. Podobają Wam się monochromatyczne zestawy z kolekcji Łukasza Jemioła.

Po zakupach i sesji aktorka odjechała swoim ekologicznym Mercedesem za ponad 400 tys. zł. Zobaczcie wszystkie zdjęcia Małgorzaty Sochy!